В Сургуте маршрутчика оштрафовали за нарушение ПДД благодаря посту в соцсети

В ходе мониторинга в одной из групп социальной сети сотрудниками группы по связям со СМИ УМВД России по Сургуту был выявлен факт размещения поста о том, что водитель маршрутного нарушает правила дорожного движения. Пост был сопровожден фото и видеоматериалами.

В результате проверки данной информации сотрудниками ОГИБДД по Сургуту водитель 1969 года рождения был привлечен к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.