​16 сайтов разных муниципалитетов Югры стали лучшими за 2017 год в округе

В Югре определили муниципалитеты, на чьих официальных сайтах наиболее качественно, доступно и оперативно размещается информация о их деятельности.
Лучшими официальными сайтами органов местного самоуправления (выбранными по 46 критериям), стали 16 сайтов: Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Сургута, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Березовского и Кондинского районов.
Бизнес молодых в Сургуте. Руководитель студии туризма «ТурБазар» Инна Шуть // ONLINE 4 апреля в 12.00