​Сургутянин за один день ограбил и избил двух женщин

К полицейским Сургута обратилась сургутянка 1985 года рождения, она сообщила, что неизвестный мужчина, ударив ее по лицу, похитил сумку. Общая сумма ущерба составила порядка 24 тысяч рублей.

Спустя 20 минут в дежурную часть поступило аналогичное сообщение от 46-летней женщины. Злоумышленник нанес ей удары по голове и похитил сумку, причинив ей материальный ущерб в сумме более девять тысяч рублей.

Служебная собака, взяв след, нашла часть похищенного имущества. А позднее экипажем ППС был замечен подозрительный мужчина, подходящий по ориентировке, и у него затем были изъяты некоторые личные вещи потерпевших.

За грабеж мужчина может сесть за решетку на семь лет.