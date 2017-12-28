​YouTube разблокировал ролик, в котором Навальный призывает к участию в митинге

YouTube разблокировал видео в котором Алексей Навальный призывает участвовать в массовой акции 28 января, сообщает «Meduza».

Однако из тегов ролика исчезли фамилии президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также слова «выборы», «бойкот» и «митинг». Информацию подтвердила сотрудница Фонда борьбы с коррупцией.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в ответ на вопрос журналиста «Медузы» сказала: «Это поразительная история, потому что теги у нас всегда бывают примерно одни и те же, и раньше ничего такого не происходило».