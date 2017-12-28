​ЦБ рассмотрит варианты создания наднациональный криптовалюты с ЕАЭС и БРИКС

Центральный банк России заявил, что в 2018 году займется рассмотрением возможности выпуска наднациональной криптовалюты на территории Евразийского экономического союза или в рамках БРИКС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС», – сказала она.

«Мы пока находимся в самом начале пути переговоров на тему, – отметила Скоробогатова. – Действительно, очень много и технологических, и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке в том числе подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты».

Отметим, чуть ранее замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что создание крипторубля нецелесообразно.