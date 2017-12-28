​Замминистра финансов считает нецелесообразным создавать в РФ крипторубль

Замминистра финансов Алексей Моисее заявил, что нецелесообразно создавать в России крипторубль, сообщает «Интерфакс».

«Нецелесообразно делать в России крипторубли или что-то такое. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубль. Я понимаю, что такое электронный рубль. Я понимаю, что такое "Яндекс-кошелек", который, как было сказано, эффективно, быстро и надежно исполняет все транзакции электронные без возникновения риска. Если вы заявляете, что мы отказываемся от конституционного принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то, конечно, можно сделать крипторубль», – сказал Моисеев.