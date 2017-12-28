Путин отметил Тюменскую область среди регионов-лидеров в инвестиционной сфере

Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета на тему «Инвестиционная привлекательность регионов – основа экономического развития Российской Федерации», сообщает администрация Тюмени.

На заседании обсудили конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата; отдельно рассматривались результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Путин отметил среди регионов-лидеров в инвестиционной сфере Тюменскую область: «У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю ещё раз, я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно. Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край».

Отметим, что опыт Тюменской области в улучшении инвестиционного климата активно использовался при формировании целевых моделей улучшения инвестиционного климата.