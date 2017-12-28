​Впервые «Первый канал» покажет новогоднее поздравление Путина во всех регионах России в 23:55

«Первый канал» покажет новогоднее поздравление Владимира Путина во всех регионах России. Ранее в отдельных субъектах России поздравление транслировалось с часовым опозданием, а в некоторых – на час раньше, сообщают «Ведомости».

Согласно сообщению «Первого канала», новогодним ритм сбивала устаревшая, еще советская система телевещания. «Исторически сложилось так, что трансляция программ “Первого канала” осуществляется в пяти вещательных зонах», – пояснила глава дирекции сетей распространения программ «Первого канала» (Москва) Валентина Удалова.