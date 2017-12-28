ЦБ выпустит монеты в честь работ отечественных аниматоров

Центральный банк России объявил о выпуске нескольких видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов монет, сообщает «РБК».

Он поступят в обращение с 28 декабря. Наиболее крупным тиражом выпущены монеты, посвященные работам отечественных аниматоров — мультфильмам про Винни-Пуха или трех богатырей.

Каждая момента будет выпущена номиналом 25 рублей. При этом будут варианты в обычном и специальном (с цветными фигурами персонажей) исполнении. Тираж «обычных» монет будет в несколько раз больше — 450 тыс. против 50 тыс. штук.

Цветные фигуры Винни-Пуха, Пятачка, Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича будут и на выпущенных одновременно с 25-рублевками серебряных монетах номиналом 3 руб. Эти монеты будут больше и тяжелее обычных, а тираж их не превысит 3 тыс. экземпляров.