​Bloomberg составил список главных факторов, влияющих на нефтяной рынок

Первым фактором является рост поставок сланцевой нефти из США. Bloomberg обратил внимание на то, что стоимость нефти североморский марки Brent превысила $66 на фоне взрыва на трубопроводе в Ливии, при этом нефть техасской марки WTI держится на уровне ниже $60.

Вторым фактором Bloomberg назвали Влияние ОПЕК. Из-за того что ОПЕК удерживает добычу нефти, многие играют на повышение Brent. Премии фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года поднялись до высшего уровня по отношению к премиям фючерсов на декабрь 2019 года, и разрыв может увеличиться и дальше. ОПЕК приводит рынок в состояние баланса, считает Bloomberg.

Дальше отмечаются геополитические риски, с которыми могут столкнуться крупные игроки на рынке, фонды были заняты покупкой опционов в надежде выиграть от резкого скачка цен на нефть. Опционы на декабрь 2018 года по $100 за баррель остаются самыми популярными контрактами для Brent.

Также по мнению Bloomberg на нефтяной рынок влияет вакуум волатильности. Несмотря на риски, волатильность нефти упала до минимума за три года на фоне стабильного роста цен. ОПЕК четко обозначила свои планы на 2018 год, из-за чего банки, в том числе Societe Generale SA, ждут продолжения снижения волатильности в будущем году.

«Решение ОПЕК проактивно управлять рынком будет держать волатильность плоской, как блин», — считает главный аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Ltd Амрита Сен.