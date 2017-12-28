​В результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек

Вечером в среду в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сообщает «Интерфакс».

«В торговом комплексе в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте составило 13 человек. Из них от госпитализации отказались пятеро», – говорится в сообщении в твиттере вице-губернатора Анны Митяниной.