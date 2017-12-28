​Глава Сургутского района рассказал о итогах уходящего года

На пресс-конференции с представителями СМИ глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о том, как для муниципалитета прошел год.

По сфере ЖКХ в районе было отремонтировано в полтора раза больше сетей, чем в прошлом году — 12 км.

С территорий Сургутского района было убрано семь свалок, осталось ликвидировать еще две (одна из них на Федоровке, вторая в деревне Тайлаково).

«Мы строим за собственные средства два канализационно-очистных сооружения в Локосово и Сайгатино. Запустим такое же сооружение в Нижнем Сортыме, которое уже 15 лет строится», — рассказал Трубецкой.

Также в муниципалитете заасфальтировали в два раза больше дорог, чем в прошлом году — 116 тысяч метров за 190 млн рублей.

В 11 поселениях района благоустроили 23 объекта, на средства муниципалитета строятся спортзалы в Барсово и Федоровском, пять уличных спортплощадок уже готовы. Три крытых хоккейных корта появятся до мая, один уже работает в Нижнем Сортыме.