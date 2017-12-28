​Центробанк предлагает ввести высокие штрафы вместо отзыва лицензии

Центробанк совместно с Минфином подготовили законопроект, который изменяет размер штрафа для банков за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ, непроведение обязательного аудита и т. п., сообащает «Коммерсант».

ЦБ и Минфин предлагают рассчитывать размер штрафа на основании не уставного, а собственного капитала, который всегда больше. В результате размер штрафов вырастет в разы.

Напомним, что на данный момент размер штрафа не может превышать 10 млн руб. (1% минимального уставного капитала).