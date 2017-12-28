Правительство настаивает на принятии «жестких мер» за потери космических спутников. Такое решение было принято в следствии потери первого телекоммуникационного ангольского спутника Angosat-1, которая стала второй космической неудачей России за неполный месяц. Это приведет к взысканиям, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отраслевой источник.

«В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году», – сообщает отраслевой источник.

Напомним, что ранее в плотных слоях атмосферы сгорели 18 спутников, которые выводили на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Восточный, и разгонный блок «Фрегат».