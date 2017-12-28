​Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе подарков для детей

В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе сладких новогодних подарков для детей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт ведомства.

Следует выбирать наборы, в состав которых входит минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, отмечают эксперты ведомства. Также стоит отметить, что карамель, в том числе леденцовая, «не рекомендована для детского питания» как изделие, содержащее «алкоголь более 0,5 % этанола».

Отказаться рекомендуется также от изделий, содержащих арахис и ядра абрикосовой косточки, которые являются аллергенами.

В свою очередь отдать предпочтение стоит отдать советуют галетному печенью, калорийность которого ниже, чем у песочного, шоколадным конфетам, где помимо калорий, есть калий, кальций, улучшающий память магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е. Дополнить подарок можно пастилой, являющейся диетическим продуктом, и зефиром, в котором совершенно отсутствуют жиры, зато есть белки, являющиеся строительным материалом для мышц и глюкоза, улучшающая деятельность мозга и укрепляющая иммунитет.