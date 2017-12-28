​ГИБДД: если вы очевидцем нарушения ПДД, сообщите об этом правильно

Если Вы стали очевидцем нарушения ПДД со стороны водителей (нарушение правил парковки, уезд участника ДТП с места происшествия, другие нарушения), о котором Вы желаете сообщить в правоохранительные органы, Вам необходимо:
- сфотографировать либо зафиксировать на видео данное правонарушение;
- указать государственный регистрационный номер автомобиля, дату, время и точное место правонарушения.
Данные действия позволят сотрудниками ГИБДД оперативно принять необходимые меры и привлечь нарушителя ПДД к правовой ответственности, согласно законодательству РФ.