​Америка готова работать с Россией только по вопросам, в которых интересы двух стран совпадают

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка готова сотрудничать с Россией только в тех аспектах, в которых интересы двух стран совпадают, однако до решения проблемы Украины нормализация отношений между двумя станами невозможна. Он уверен, что при нынешнем руководстве РФ этого не произойдет, сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на New York Times.

«Мы стоим на страже в условиях российской агрессии, но мы признаем необходимость совместной работы с Россией там, где у нас имеются общие интересы», – говорится в статье госсекретаря, опубликованной в New York Times. Он отметил, что «это нигде не проявляется столь очевидно, как в Сирии».

Помимо этого Тиллерсон заявил, что «сегодня у США плохие отношения с возродившейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны - Грузию и Украину, подрывает суверенитет западных держав, вмешиваясь в выборы у нас и в других государствах».