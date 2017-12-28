В Югре за выборами президента будут следить более 1400 общественных наблюдателей

В Югре подписали документ касающийся контроля за соблюдением избирательных прав, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Таким образом, на избирательных участках в день голосования теперь будут дежурить не только наблюдатели от кандидатов и политических партий, но и представители общественности.

Правом назначать наблюдателей наделена общественная палата. Всего необходимо набрать более 1400 общественных наблюдателей, кроме этого, их нужно подготовить и провести обучение. Для них будут проведены семинары, тренинги, а также будут разработаны методические рекомендации.