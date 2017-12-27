​Сургутянин украл мешок с подарками

Накануне в дежурную часть поступило заявление от сотрудника одного из музеев города о краже имущества на сумму более 12 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого 1986 года рождения. Стоит отметить, что он в течение 2017 года неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, неуплату административного штрафа в установленные законном сроки, мелкое хулиганство.

В ходе разбирательства было установлено, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили в телеге у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, украл его.

Сейчас вор может сесть на пять лет.