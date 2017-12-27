Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавить страну от «серой» экономики, сообщает «Интерфакс».

«Вот Борис Титов (бизнес-омбудсмен - ИФ) говорил по поводу того, что у нас, по их подсчетам, где-то 39 процентов ВВП (составляет «серая» экономика - ИФ). Вы знаете, ничего здесь такого необычного нет. Мне лидеры некоторых европейских стран говорили - у нас 40 процентов. То есть это не уникальная ситуация для России. Но плохая», – отметил Путин.

«Нам нужно сделать лучше, чем у них, нам нужно избавиться от этой «серой зоны», – подчеркнул глава государства. По словам Путина, для того, чтобы от этого избавляться, необходимо применять не только репрессивные меры – «силой заставлять работать «вбелую», нужно условия создавать».