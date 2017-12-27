​Минфин опубликовал данные о зарплатах министров российского правительства

Министерство финансов впервые опубликовало данные о зарплатах министров российского правительства, сообщает «Meduza».
Самая крупная заплата по итогам 2016 года у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 миллиона рублей в месяц. У министров образования и здравоохранения зарплаты втрое меньше — Ольга Васильева получала 496,5 тысячи рублей в месяц, а Вероника Скворцова — 507 тысяч.
Зарплаты некоторых других членов правительства:
- министр экономического развития — 1,27 миллиона рублей;
- министр энергетики — 1,16 миллиона рублей;
- глава МЧС — 954 тысячи рублей;
- министр промышленности и торговли — 921 тысяча рублей;
- министр культуры — 467 тысяч рублей.
Стоит отметить, что помимо заработной платы, министры получают денежные поощрения, которые устанавливает президент России.