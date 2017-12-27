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Легенды ретро FM 2017 – новогоднее супершоу в двух столицах

Фото legendy.retrofm.ru
Фото legendy.retrofm.ru

Как всегда в декабре, на крупнейших концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга прошёл Международный музыкальный фестиваль «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». Главное ностальгическое событие года вновь объединило культовых артистов и десятки тысяч их самых преданных поклонников.

В спорткомплексе «Олимпийский» фестиваль проходил уже в тринадцатый раз. Самая большая крытая арена столицы с трудом вместила всех желающих послушать золотые хиты и посмотреть грандиозное шоу мирового уровня. Трибуны и огромный танцпартер заполнили не только москвичи, но и гости со всех уголков России и даже стран бывшего СССР. Вместе с постоянными зрителями «Легенд» на праздник всех поколений за новыми музыкальными открытиями пришла и совсем молодая публика. Полный список участников единственного в мире фестиваля, посвящённого популярной музыке 70х, 80х и 90х, не раскрывался до последнего момента. В итоге, Ретро FM удалось не только собрать настоящее созвездие любимых артистов, но и вписать в историю проекта новые яркие страницы.

В московских «ЛЕГЕНДАХ РЕТРО FM» приняли участие ЮРИЙ ШАТУНОВ, SANDRA, ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, BACCARA, ЛАРИСА ДОЛИНА, RICCARDO FOGLI, ТАНЯ ОВСИЕНКО, Dr. ALBAN, ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА и другие знаменитые исполнители. Специально приглашённой звездой супершоу стал редкий гость – солист культовой группы 80х «Modern Talking» THOMAS ANDERS. Как и ожидалось, в этом году Ретро FM подарило своим слушателям и зрителям сразу несколько премьер. В первый раз на «Легендах» выступили ВАЛЕРИЙ СЮТКИН и ВЛАДИМИР МАРКИН, а из иностранных артистов – победительница конкурса «Евровидение-98» DANA INTERNATIONAL. Состоялось и традиционное для фестиваля «возвращение на сцену», на сей раз – для российской звезды 90х СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ, которая впервые за много лет вышла к такой большой аудитории. Ведущими 4-часового марафона суперхитов, как всегда, стали ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА и ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН.

Благодаря прямой радио- и видеотрансляции, к «ЛЕГЕНДАМ РЕТРО FM»в «Олимпийском» можно было подключиться из любой точки планеты. Каждый мог увидеть выступления своих любимых артистов и почувствовать особую атмосферу фестиваля, который в этом году превратился в настоящий праздник звука, света и огня, с новогодними фейерверками и огромной сценой, оформленной уникальными 3D-декорациями в стиле компьютерной графики 80х.

Телеверсию супершоу Ретро FM в «Олимпийском», как и в предыдущие 12 лет, в новогодние праздники покажет Первый канал. Большая премьера на главном ТВ-канале страны состоится в полночь с 1 на 2 января.

Кроме Москвы, «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM», как обычно, прошли и в Санкт-Петербурге. В 10-тысячном Ледовом дворце к звёздам столичного концерта присоединилась королева евродиско C.C.CATCH, знаменитый французский дуэт OTTAWAN, любимцы петербургской публики ИГОРЬ КОРНЕЛЮК и ТАНЯ БУЛАНОВА и другие популярные артисты.

Участники обоих фестивалей «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 2017» сразу после своих выступлений поделились эмоциями и впечатлениями:

THOMAS ANDERS: «Организация - ну просто идеальная! И публика знает все мои песни наизусть, каждое слово! Раз у вас так хорошо получается, почему бы не делать такие шоу каждый день? Я готов!»

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ: «Сегодня я вышел на сцену в той самой шинели, в которой впервые спел «Эскадрон» 30 лет назад. И вот это состояние, когда почти тридцать тысяч человек хором поют вместе с тобой – такое невозможно
объяснить, можно только почувствовать. Мощная атмосфера. Спасибо, Ретро FM!».

SANDRA: «Я считаю, что «Легенды Ретро FM» – это самый большой и самый лучший фестиваль! Такой размах, рёв трибун... Это было моё лучшее выступление за весь год. Незабываемые ощущения! Спасибо, что сохраняете музыку, которая делает людей счастливее!»

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН: «Помните знаменитые слова Леонида Ильича про «чувство глубокого удовлетворения»? Так вот, сегодня его испытал не только я, но и, надеюсь, все зрители в «Олимпийском»!»

DANA INTERNATIONAL: «Столько людей пришли на этот гигантский стадион, и все поют, танцуют, наслаждаются музыкой... Невероятное зрелище!»

ЛАРИСА ДОЛИНА: «Зал просто неистовый, мне раньше не доводилось видеть подобное в «Олимпийском»! Это был какой-то фейерверк. Наверное, нет таких слов, чтобы высказать то, что я сейчас ощущаю!»

С.С.СATCH: «Потрясающая публика, такой горячий приём, все танцевали вместе со мной! И очень красивое шоу, свет, спецэффекты, всё просто на высшем уровне. Такое нечасто увидишь – а уж я знаю, о чём говорю!»

Генеральный продюсер проекта «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» Владимир Иваненко: «Наш замечательный фестиваль – не только про ностальгию и лучшую музыку 70х, 80х, 90х. Он ещё и про счастье, радость и любовь. Нам показалось, что зрители и в Москве, и в Санкт-Петербурге смогли ощутить эти сильные чувства. Да и мы, сотрудники Ретро FM, тоже стали счастливее – потому что вновь удалось

вместе со всеми прокатиться на машине времени, собрать столько легендарных артистов и при этом вот уже в который раз не повторить афишу и реализовать новые интересные идеи. От всей души благодарим наших слушателей и зрителей за фантастическое настроение и за то, что поддержали традицию и начали встречать Новый год, 2018-й год на «Легендах»!»

Подробности в эфире и на сайте retrofm.ru

Ретро FM в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники

Историческая справка:ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM - один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля - возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на "Легендах" воссоединились культовые зарубежные группы - DSCHINGHIS KHAN, ARMY OF LOVERS, ARABESQUE, SECRET SERVICE, ACE OF BASE, YAKI-DA, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты. Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а его телеверсии транслируются на главных ТВ-каналах страны. ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM - это шоу на уровне современных мировых стандартов, неожиданные имена в афише, яркое и необычное сценическое оформление. А ещё это неповторимая праздничная атмосфера, долгожданные встречи друзей и одноклассников – и конечно, самые любимые артисты и лучшая музыка 70х, 80х, 90х!


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Сегодня в 16:55, просмотров: 171, комментариев: 0


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