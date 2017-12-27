​Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и информирует о работе офисов в праздничные дни.
31 декабря, с 10.00 до 16.00 будет работать дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.
1, 2 и 7 января 2018 года – выходной день во всех филиалах банка.
3 января 2018 года с 10:00 до 16:00 открыты дежурные офисы по следующим адресам:
- г. Сургут, пр. Ленина, 35,
- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10,
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.
4 января 2018 года с 10:00 до 16:00 клиентов принимают дежурные офисы:
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46
- г. Сургут, пр. Ленина, 35
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50,
- г. Нижневартовск , ул. Мира, д. 4 "б" .
5 января 2018 года с 10:00 до 16:00 работают офисы:
- г. Сургут, пр. Ленина, 35,
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,
- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10,
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.
6 января 2018 года с 10:00 до 16:00 открыты дежурные офисы по адресам:
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,
- г. Сургут, пр. Ленина, 46,
- г. Нижневартовск , улица Мира, д. 4 "б",
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.
8 января 2018 года с 10:00 до 16:00 работают следующие офисы:
- г. Сургут, пр. Ленина, 35;
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46;
- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10;
- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.
С 9 января 2018 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».
Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.