​Режим работы офисов Сбербанка в новогодние праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и информирует о работе офисов в праздничные дни.

31 декабря, с 10.00 до 16.00 будет работать дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.

1, 2 и 7 января 2018 года – выходной день во всех филиалах банка.

3 января 2018 года с 10:00 до 16:00 открыты дежурные офисы по следующим адресам:

- г. Сургут, пр. Ленина, 35,

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10,

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.

4 января 2018 года с 10:00 до 16:00 клиентов принимают дежурные офисы:

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46

- г. Сургут, пр. Ленина, 35

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50,

- г. Нижневартовск , ул. Мира, д. 4 "б" .

5 января 2018 года с 10:00 до 16:00 работают офисы:

- г. Сургут, пр. Ленина, 35,

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,

- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10,

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.

6 января 2018 года с 10:00 до 16:00 открыты дежурные офисы по адресам:

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46,

- г. Сургут, пр. Ленина, 46,

- г. Нижневартовск , улица Мира, д. 4 "б",

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.

8 января 2018 года с 10:00 до 16:00 работают следующие офисы:

- г. Сургут, пр. Ленина, 35;

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46;

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10;

- г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50.

С 9 января 2018 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.