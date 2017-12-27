​Минкомсвязи рассмотрит вопрос об отмене ряда возрастных ограничений

Министерство связи и массовых коммуникаций может рассмотреть вопрос об отмене ряда возрастных ограничений в следующем году, сообщает «NEWS.ru».

Согласно данным замглавы ведомства Алексея Волина, маркировка «18+» работает «идеально и правильно», однако с тем, чтобы отличить контент для 6+, 12+ и 16+, есть определенные проблемы.

«Я, по крайней мере, еще в жизни не встретил ни одного юриста или специалиста, которые смогут на пальцах, так, чтобы это было понятно, объяснить, в чем разница между 6+, 12+ или 16+. Потому что когда речь идет о 18+, все юристы в один голос говорят: вопросов нет, расчлененка, порнуха, мат. По остальному начинаются вариации», – цитирует заявление Волина на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РИА «Новости».

Волин также подчеркнул, что многие СМИ сейчас излишне перестраховываются, не понимая принципов определения возрастной категории своей продукции. «Телеканалы поставили фильм "Освобождение" про Великую Отечественную войну, на котором выросли несколько поколений советских мальчишек и девчонок, маркировкой 16+, объяснив это тем, что на экране показаны сцены насилия и жестокости, то есть война, а также поцелуй. Поэтому мы считаем, что в 2018 году мы будем думать над тем, не следует ли или уменьшить количество возрастной маркировки, или просто оставить 18+, но с более жестоким соблюдением», – говорит замминистра.