Эксперты оценили годовой доход теневого рынка алкогольной продукции в 1,7 млрд рублей

Эксперты Group-IB подсчитали, что годовой доход теневого рынка алкогольной продукции в интернете составил минимум 1,7 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

«По самым минимальным подсчетам доходы розничных и оптовых нелегальных продавцов в интернете составляют 139,2 млн руб. в месяц, или 1,7 млрд руб. в год», – говорится в сообщении компании.

Не смотря на то, что в России онлайн торговля алкоголем запрещена, на рынке функционируют более 3000 интернет-магазинов и более 100 сайтов распространяют поддельный алкоголь оптом, выяснили эксперты Group-IB.

В среднем сайты, специализирующиеся на розничной продаже алкоголя, посещают 199 пользователей в сутки, или 5970 человек в месяц. Ежемесячный заработок более 100 сайтов, реализующих оптом дубликаты известных марок, при посещаемости в 4200 пользователей составляет около 31,7 млн руб. Покупатели обычно приобретают от 5 ящиков, стоимость которого составляет 2500 руб., что в 10 раз дешевле оригинальной продукции.