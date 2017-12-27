​Россия выделит Турции кредит, который покроет половину суммы контракта на поставку С-400

Россия выделит Турции кредит, который должен покрыть 55 процентов контракта на поставку С-400, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемзова.

«Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45 процентов от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55 процентов - российские кредитные средства», – сказал С.Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

«Первые поставки планируем начать в марте 2020 года», – отметил глава "Ростеха". Финансовые документы по кредиту Турции на поставку систем зенитных ракетных систем С-400 должны быть подписаны до конца этого года.