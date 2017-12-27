​На украинско-российской границе начались первые тесты системы биометрического контроля

В пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) и «Бачевск» (Сумская область) на украинско-российской границе началось тестировании системы биометрического контроля, сообщает «Интерфакс».

«Серьезное тестирование у нас начинается сегодня именно в этих двух пунктах. Однако запуск системы на границе и в международных аэропортах состоится, как и запланировано, в понедельник (1 января 2018 года - ИФ)», – сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он отметил, что Госпогранслужба обнародовала видеоролики для иностранцев с инструкциями и правилами прохождения данной системы контроля при въезде на Украину.