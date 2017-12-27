​Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору красной икры

Специалисты Роспотребнадзора советуют при выборе красной икры быть внимательными, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом ведомство рекомендует не приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, а икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта, мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если же икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", вероятно, икру уже размораживали.

Чтобы проверить качество икры можно положить ее в горячую воду - натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду, подсказали в ведомстве.

Икра лососёвых пород рыб - таких, как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель - весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, напомнили в ведомстве.