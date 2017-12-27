Каждый третий житель «тюменской матрешки» оставит близких без новогодних подарков. Главной причиной этому стала – низкая заработная плата, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на службу исследований HeadHunter.

В 2017 году нехватку денег отметили 35 процентов опрошенных работающих тюменцев. На Ямале таких 37 процентов, в Югре — 34 процента. При этом около 30 процентов респондентов заявили, что хотели бы в подарок получить деньги. Далее по популярности идут парфюмерия и косметика (21 процент), а также путешествия (20 процентов). Но сами готовы дарить конфеты, сладкие сувениры. Так ответили 45 процентов респондентов.