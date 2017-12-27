​В России могут отменить уголовную ответственность врачей за ошибки с обезболивающими

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил отменить уголовные наказания для врачей и фармацевтических работников за нарушение правил оборота обезболивающих препаратов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте правительства.

Таким образом, Минюсту совместно с Минздравом, МВД и с участием Верховного Суда необходимо «определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности», говорится в сообщении.

Ведомства должны проинформировать о результатах работы до 10 февраля 2018 г.