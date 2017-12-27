Ютэйр рассказал, насколько больше хочет заработать в 2018 году

Правление группы Utair утвердили бизнес-план на 2018 год.

«Utair строит планы на консервативном прогнозе рынка авиаперевозок. Его количественный рост сохранится, но темпы замедлятся и составят, по нашим оценкам, 5-10% от уровня 2017 г. Мы полагаем, что авиакомпании будут вынуждены уделять больше внимания контролю за расходами. Во многом это связано с серьезным ростом стоимости авиакеросина во второй половине текущего года.

В 2018 году Utair будет развивать маршрутную сеть, услуги на борту и цифровые каналы. Группа продолжит оптимизировать затраты, внедрять принципы бережливого производства и выполнять все обязательства перед кредиторами и акционерами», — отметил генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.

Авиакомпания планирует пассажиропоток на 12%, до 8,2 млн человек, налет — на 10,9%, до 214 тыс. часов, загрузку — на 3 п.п., с 74% до 77%. Также будут открыты новые направления в Сибири, Поволжье, на юге России и за рубеж, а также продолжит развитие трансферной сети в аэропорту Внуково. План предусматривает увеличение общего налета вертолетов в России на 7,5% по сравнению с 2017 годом — он составит более 100 тысяч часов.