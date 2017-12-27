МИД заявил о «прямом вмешательстве» Вашингтона во внутренние дела России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала на своей странице Facebook, что заявление Госдепартамента США, в котором ведомство выразило обеспокоенность из-за недопуска Алексея Навального до участия в президентских выборах, является «прямым вмешательством» Вашингтона во внутренние дела России, сообщает «РБК».

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — отметила Захарова.

«Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде», — подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что накануне в разговоре с ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл заявил, что Госдепартамент обеспокоен недопуском основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в предстоящих президентских выборах.