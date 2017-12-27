Тюменская энергосбытовая компания открыла новый Центр обслуживания клиентов в Сургуте

Новый Центр обслуживания клиентов АО «Тюменская энергосбытовая компания» распахнул свои двери в г. Сургуте 26 декабря, по адресу: проспект Мира, д. 43. Открытие современного офиса собрало множество гостей, включая главу города Вадима Шувалова, а также представителей общественности.

По словам генерального директора АО «Тюменская энергосбытовая компания» Татьяны Бычковой, в новом офисе потребители электрической энергии — жители Сургута и Сургутского района будут получать полный комплекс услуг: от передачи показаний приборов учета электроэнергии до заключения договоров энергоснабжения и консультирования квалифицированных сотрудников.

«Одним из приоритетов Тюменской энергосбытовой компании всегда была, есть и будет клиентоориентированность, — говорит Татьяна Валентиновна. — Открытие Центра обслуживания клиентов стало нашим ответом на запрос потребителей электроэнергии, желающих получить все многообразие услуг за один визит в офис. В настоящее время мы активно развиваем онлайн-сервисы, которые предоставляют возможность не выходя из дома передавать показания приборов учета, оплачивать электроэнергию, получать квитанции-извещения и многое другое. Консультанты Центра обслуживания клиентов с готовностью помогут всем желающим научиться пользоваться этим удобным инструментом взаимодействия с поставщиком электрической энергии».

Онлайн-сервисы доступны и в самом Центре обслуживания клиентов: для этих целей здесь находится уголок самообслуживания. В компании отмечают, что множество предоставляемых услуг не станет причиной хаотичных очередей: офис оборудован современной системой «Электронная очередь», которая автоматически распределяет потоки посетителей, делая визит каждого из них максимально комфортным, а в случае затруднений на помощь придет администратор зала.

Открытие нового офиса, куда потребитель электроэнергии может обратиться за поддержкой и услугами, связано в первую очередь с большим количеством клиентов Тюменской энергосбытовой компании из числа дачников. Напомним, что двумя годами ранее энергетики запустили процесс перевода членов садовнических и дачных некоммерческих товариществ на прямые договоры энергоснабжения, которые отличаются прозрачностью начислений и удобством оплаты услуг поставщика электрической энергии. На сегодняшний день такие договоры заключили почти 13 тысяч владельцев дачных участков.

Выступая на открытии Центра, сургутский градоначальник Вадим Шувалов отметил значимость и своевременность этого события. «Учитывая, что Тюменская энергосбытовая компания работает на территории трех субъектов Федерации, я рад, что Центр обслуживания клиентов открывается именно в Сургуте: это хороший подарок к Дню энергетика и наступающему Новому году, — сказал Вадим Николаевич. — У населения появилась возможность напрямую работать с поставщиком электроэнергии, минуя посредников в виде управляющих компаний: сегодня заключение прямых договоров потребителей с ресурсоснабжающими организациями становится трендом федерального масштаба».

Перерезав символическую красную ленту на входе в Центр обслуживания клиентов, Вадим Шувалов и Татьяна Бычкова стали одними из первых его посетителей: глава города взял талон в аппарате электронной очереди и отправился на консультацию к сотруднику центра, подробно рассказавшему, какие услуги посетитель может получить. Особое внимание гости уделили возможностям системы единого окна и онлайн-сервисов, которые разрабатывает и внедряет Тюменская энергосбытовая компания на всей территории своей деятельности.

С открытием нового Центра обслуживания клиента энергетики связывают надежды на повышение уровня платежной дисциплины потребителей вследствие упрощения взаимоотношений населения и поставщика электрической энергии. В дальнейшем Тюменская энергосбытовая компания планирует развивать сеть клиентских офисов: следующий из них откроется в Тюмени.