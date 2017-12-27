400 ученых попросили Путина вернуть институты под руководство Академии наук

400 ученых подписали открытое письмо, направленное к президенту России Владимиру Путину. В нем они просят главу государства срочно изменить «статус РАН и статус научных Институтов», и вернуть институты под руководство Академии наук, сообщает «Коммерсант».

В противном случае избранный в 2018 г. президент «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», – пишут ученые. Они заявляют, что на данный момент в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

"Научные работники должны "планировать" - сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели", — говорится в обращении.

Закон «О реформе РАН», лишивший академию имущества и финансирования, Путин подписал 27 сентября 2013 года. о нему, институты академии переподчинялись новой структуре – подконтрольному правительству Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).