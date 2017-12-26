​ЦИК разрешила Собчак открыть счет для формирования избирательного фонда

Центральная избирательная комиссия России разрешила Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатуру Собчак на своем съезде в минувшую субботу, а в понедельник Собчак сдала в ЦИК РФ документы по своему выдвижению.
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