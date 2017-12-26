​ЦИК разрешила Собчак открыть счет для формирования избирательного фонда

Из-за 16 квадратных метров разворачивается борьба двух бизнесменов

Ситуация с «Титаном» — это спор двух предпринимателей. Главное в этом одно — Закон необходимо соблюдать. Но дети, их родители, и вообще все сургутяне, к этому спору отношения не имеющие, пострадать не должны.