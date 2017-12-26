​Правительство позволило реализовать на экспорт 500 тысяч тонн пшеницы из госфонда

Правительство России разрешило в 2017-2018 годах реализовать на экспорт 500 тысяч тонн пшеницы и ячменя из государственного интервенционного фонда, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что речь шла о реализации зерна, которое было приобретено в ходе государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах. Согласно распоряжению, средства, полученные от реализации зерна, направятся в доход федерального бюджета.
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