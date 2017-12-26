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​Медведев от имени правительства пожелал Путину победы на выборах

Председатель правительства Дмитрий Медведев пожелал Владимиру Путину победы на предстоящих выборах президента РФ, сообщают «Ведомости».

«От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного, но и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», – обратился Медведев к Путину на заседании кабинета министров.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.


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26 декабря в 20:42, просмотров: 177, комментариев: 1


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Комментарии:
Sara Ryashitova
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