Путин похвалил правительство и объяснил рост бедности

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение числа живущих за чертой бедности связаны с «внешними ограничениями», сообщает «Meduza».

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое „черное“ дело и количество людей, живущих за этой [ниже прожиточного минимума] чертой, к сожалению, увеличилось», — заявил Путин в ходе встречи с правительством.

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации кабинет министров «сделал не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того».

В частности, отметил Путин, «уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям».

Также Путин заявил, что рекордно изкая инфляция в России — заслуга не только Центробанка, но и экономического блока правительства.