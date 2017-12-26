​На 93-м году жизни скончался Владимир Шаинский

Знаменитый композитор Владимир Шаинский умер на 93-году жизни, сообщает телеканал «Культура».

Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского, передает НСН. Причина смерти не называется. Однако по предположениям деятель культуры умер в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

Шаинский написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» — всего более 40 картин.