​Минфин: дефицит бюджета может быть ниже плана и составит 1,6 процента ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2017 году может быть ниже плана и в таком случае составит 1,6 процента ВВП, сообщает «Интерфакс».

По словам Силуанова это объясняется тем, что некоторые ведомства осуществят не все запланированные на год расходы. «У нас был изначально дефицит 2,5% ВВП по этому году, потом уточнили до 2,2% ВВП, затем делали оценку на 1,8% ВВП, а сейчас можно сказать, что, наверное, будет 1,6% ВВП», – сказал он на брифинге.

«Дефицит бюджета ожидаем где-то 1,5 трлн рублей. Здесь, конечно, в качестве источников полностью будет задействован Резервный фонд - чуть больше 1 трлн рублей, ФНБ - 660 млрд рублей», - заявил министр. При этом он подчеркнул, что Резервный фонд будет полностью потрачен в текущем году.