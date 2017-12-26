​Уровень одобрения действий армии в России достиг 88 процентов

Часть россиян, оценивших состояние российской армии как «хорошее/очень хорошее», выросла с 13 процентов в 2011 году до 62 процентов на нынешний момент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ.

Также отмечается, что уровень одобрения деятельности российской армии вырос с 52 процентов в 2012 году до 88 процентов в текущем году. Противоположную позицию занимают 5 процентов респондентов, они заявляют о «плохом/очень плохом» состоянии вооруженных сил.

64 процента отмечают улучшение общей ситуации в армии за последние несколько лет. Еще 84 процента полагают, что за последние 2-3 года боеспособность армии повысилась. Об ухудшении говорят лишь 4 процента.