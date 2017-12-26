​Песков заявил о необходимости проверить на законность призывы Навального к бойкоту выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов на соответствие законодательству, сообщает «Интерфакс».

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – сказал Песков журналистам.

Песков также отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах скажется на явке избирателей. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существует абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», – сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов.