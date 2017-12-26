​Счетная палата выявила в 2017 году 6,5 тысяч нарушений на 1,9 трлн рублей

Счетная палата выявила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей за 2017 год, сообщает «Meduza» со ссылкой на сайт ведомства.

Чаще всего нарушения фиксировались в сфере госзакупок — 2,3 тысячи случаев на общую сумму 118,7 миллиарда рублей. А по сумме лидируют нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности. В этом сегменте Счетная палата обнаружила 586 нарушений на общую сумму 813,5 миллиарда рублей.

Напомним, что годом ранее было выявлено 3,9 тысяч нарушений на 965 миллиардов рублей.