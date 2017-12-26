​Власти Калмыкии требуют официальных извинений от ТНТ за оскорбление чувств верующих

Постоянное представительство Калмыкии при президенте России потребовало извинений от телеканала ТНТ, сообщает «Meduza».

Главной причиной такого требования стал эпизод сериала «Улица», в котором фигурирует буддийская статуэтка. «Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — заявил заместитель главы постпредства Баатр Лиджиев.

«Мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — цитирует Лиджиева «РИА Калмыкия».