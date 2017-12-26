​Совет федерации одобрил закон о выплатах при рождении первого ребенка

Совет Федерации одобрил законы, которые подразумевают дополнительные ежемесячные выплаты гражданам, чьи дети будут рождены после 1 января 2018 года, а также о продлении до 31 декабря 2021 года права граждан России на получение материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка, сообщает «Интерфакс».

Право на получение ежемесячной выплаты получат граждане, чьи дети были рождены или усыновлены после 1 января 2018 года и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году - 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году - 11 тыс. 143 рубля.