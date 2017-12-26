​Аналитики Morgan Stanley заявили о вероятности снижения курса биткоина до нуля

Аналитики банка Morgan Stanley заявили, что стоимость биткоина может упасть до нуля, в случае если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства, сообщает «Интерфакс».

«Если никто не будет принимать биткойны для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю», – приводит слова аналитика банка Джеймса Фосетта издание Business Insider.

По данным банка, из 500 крупнейших интернет-магазинов мира биткоины принимают только три. Эксперты также отмечают низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневно на мировом валютном рынке осуществляются операции на $5,4 трлн, тогда как ежедневный объем торгов криптовалютой составляет около $3 миллиардов.