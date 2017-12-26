Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщает «Интерфакс».

На данный момент МРОТ составляет 7800 рублей в месяц. А с января 2018 года будет увеличен до 9489 руб. в месяц. С начала 2019 г. МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал года.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа составят 26,2 млрд руб. в 2018 г., в 2019 г. – 43,9 млрд руб., отметила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.