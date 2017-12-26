​Audi отзовет 2000 автомобилей из-за риска возгорания

Российское подразделение автоконцерна Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» приняло решение отозвать в России почти 2000 автомобилей Audi, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Росстандарт»

Таким образом, будут отозваны автомобили Audi A4, A5, Q5, реализованных с 2011 по 2016 гг. Главной причиной отзыва стал возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, который в редких случаях может привести к оплавлениям и даже возгоранию, уточняет «Росстандарт».

Представители «Фольксваген Груп Рус» заявили, что проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости предоставить машину в дилерский центр для ремонтных работ. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.