​Михаил Селюков провел рабочую встречу в Березовском районе

Накануне депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) работал в Березовском районе. Визит областного парламентария совпал с празднованием Дня образования района, тем не менее, рабочий график был достаточно насыщенным.

Михаил Селюков посетил заседание Думы Березовского района. Ключевым вопросом повестки дня было обсуждение и принятие бюджета Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Также депутаты ознакомились с деятельность контрольно-счетной палаты, отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года, утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского района на 2018 год и основные направлениях приватизации муниципального имущества Березовского района на 2019-2020 годы, а также план работы Думы в 2018 году.

В продолжение рабочего дня Михаил Селюков принял участие в совещании главы Березовского района Владимира Фомина с главами муниципальных образований, на котором собравшиеся обсудили ряд вопросов, касающихся текущей деятельности.

На торжественном вечере, приуроченном к празднованию Дня района, Михаил Викторович поздравил его жителей и вручил Памятный адрес главе района Владимиру Ивановичу Фомину.

«Пусть сегодняшний праздник станет ярким событием в вашей жизни и послужит импульсом для дальнейшей вдохновенной работы на благо района, даст старт личным победам и достижениям», - пожелал жителям Березовского района Михаил Селюков.

В своей работе Михаил Викторович уделяет большое внимание реализации программы «Сотрудничество». В течение следующего рабочего дня областной парламентарий посетил ряд объектов программы. В рамках «Сотрудничества» на территории п.Березово строится авторечвокзал. Но в настоящее время строительные работы прекращены, объект законсервирован. «Березовский район – регион со сложной транспортной доступностью, - отметил депутат. – В связи с отсутствием круглогодичной автомобильной связи с «большой землей», развитие речного судоходства имеет большое значение. В этой связи такой объект как авторечвокзал – необходимость».

Михаил Селюков побывал в детском саду «Кораблик», который также был построен по программе «Сотрудничество» и только в этом году открыл свои двери для малышей. Парламентарий провел встречу с работниками детского сада, на которой рассказал, какая работа ведется депутатами областной Думы на территории автономного округа. Михаил Викторович побывал в спортивно-тренировочном центре «Виктория» и Детской школе искусств, где провел встречи с руководством и пообщался с трудовыми коллективами.

В завершение рабочего дня Михаил Селюков провел прием граждан по личным вопросам. Тематика вопросов, затрагиваемых в обращениях, разнообразна. Это и проблемы с доставкой питьевой воды, вопросы по выплате пенсий и социальных пособий, предоставление жилья и другие. По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения, а также подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата.

«Поездка в Березово получилась насыщенной и информативной, - отметил Михаил Селюков. – Были проведены встречи с жителями, руководством различных организаций и учреждений, депутатами, главой района и главами входящих в него муниципальных образований. Такой формат дает возможность получить достоверную и всестороннюю информацию о регионе, проблемах, с которыми сталкиваются его жители и путях их решения».