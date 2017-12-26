​Иностранные инвесторы вывели с российского рынка $900 млн

Иностранные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 миллионов долларов в 2017 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch.

В отчете отображен рекордный отток капитала с момента введения санкций в отношении России в 2014 году. В 2016 году, напоминает «Коммерсант», иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов.

Эксперты отметили, что в конце 2016 года инвесторы делали ставку на то, что победа на выборах президента США Дональда Трампа улучшит американо-российские отношения и, возможно, приведет к ослаблению санкций. Однако ожидания не оправдались и в следствии зарубежные инвесторы не стали проявлять активность на российском фондовом рынке.